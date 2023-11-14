Dilan-Engin Polat'ın avukatı tutukluluklarına itiraz etti

Kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz etti.

"Kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan- Engin Polat'ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz etti.

"Kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında soruşturma sürüyor.

Dilan ve Engin Polat çifti, 9 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz etti. Tutukluluk itirazıyla ilgili mahkemede henüz bir değerlendirme yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DİLAN, ENGİN POLAT VE AİLESİNİN CEZAEVİNE KONULMA GÖRÜNTÜLERİ