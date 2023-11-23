Edirne'de çantalarında sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler A.G. ve K.G'nin üstleri ve çantalarında arama yaptı. Aramada çantalarında 8 bin 316 sentetik ecza ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne'de çantalarında sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler A.G. ve K.G'nin üstleri ve çantalarında arama yaptı.
Aramada çantalarında 8 bin 316 sentetik ecza ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.