HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'a yakışır bir futbol anıtı için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Millet Bahçesi'nde Samsunspor anıtı için çok güzel bir yer ayırdık.

Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi
08.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:13

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'a yakışır bir futbol anıtı için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Millet Bahçesi'nde Samsunspor anıtı için çok güzel bir yer ayırdık. Yılbaşına kadar hayata geçer" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Millet Bahçesi'ne yapılacak olan Samsunspor 20 Ocak Anıtı ile ilgili açıklama yaptı. Samsunspor 20 Ocak Anıtı'nın Millet Bahçesi'ne yapılması ile ilgili 4 ay önce meclis kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Demir, anıt ile ilgili tüm çalışmalara başlandığını ve 19 metre 19 santim olacak anıtın 2020 sonuna kadar yapılacağını söyledi. Demir, "20 Ocak 1989'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu futbol şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve Samsunspor'a yakışır çok şık bir futbol anıtı yapmak için çalışmamız devam ediyor. Uygulama projemiz bitti. Şu anda fen işlerinde ihale dosyası hazırlıkları yapılacak. Yıl sonuna kadar biz onu yapacağız. Sanıyorum yılbaşına kadar hayata geçer" diye konuştu.

Mustafa Demir, anıt hakkında ise, "1919 santimetrelik bir anıt yapacağız. Millet Bahçesi'nde yerini ayırdık. Projesi hazır. Gecikme yok. 1919 santimetre yüksekliğinde güzel bir kaide üzerinde olacak. Üzerinde, kazada vefat eden futbolcu ve antrenörlerin isimleri ve fotoğraflarını yer aldığı bir top şekli olacak. 19 metre 19 santimetrelik anıt, çok güzel bir ışıklandırmayla Samsun'un her yerinden görülebilecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor Spor
Mauricio Isla, sezon sonu Fenerbahçe'den ayrılıyor
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu Spor
Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Nagatomo'ya Al Nasr talip oldu
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı Spor
Galatasaray yönetimi, takıma 27 milyon TL ödeme yaptı
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi Spor
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı Spor
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi Spor
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves ile tartışan sevgilisi Tiago Ramos, cama yumruk atarak yaralandı
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
Olympiakos'ta da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri dönecek
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Fenerbahçe, Nihat Özdemir'in sözlerine bir kez daha yanıt verdi: O kupa ilelebet müzemizde kalacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Evine giren hırsız, adeta bir servet çaldı! Psikolojisi darmadağın oldu
Evine giren hırsız, adeta bir servet çaldı! Psikolojisi darmadağın oldu
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız istifa edin
Rıdvan Dilmen, Nihat Özdemir'e patladı: F.Bahçe'den özür dilemek zorundasınız, dilemeyip konuyu kaşıyorsanız...
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Zülfü Demirbağ Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Mariah Carey Demet Akalın Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Başkan Demir 'Samsunspor Anıtı' için tarih verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 17:13:41. #1.14#
title