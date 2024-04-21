Trabzonspor, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 Yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yendi. Maçta Trabzonspor'un gollerini Jelena Cubrilo, Teona Bakradze ve Müzeyyen Dilek Özbiler attı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 3-0 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta bordo-mavililerin gollerini 67. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+5. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.