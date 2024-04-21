Amedspor, Iğdır Futbol Kulübü'ne mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, evinde Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 yenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Amedspor, Diyarbakır Stadyumu'nda Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk etti. Amedspor, 11. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 yenik kapattı. İkinci yarıda da üstün oynayan Iğdırspor, Bekir Can Kara'nın 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti. Maçın geri kalan kısmında gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Maça şampiyonluk parolası ile çıkan lider Amedspor, aldığı mağlubiyetle 77 puanda kaldı. Amedspor'un en yakın takipçisi Kastamonuspor ise deplasmanda Karamanspor'u 3-0 yenerek 74 puanla farkı 3'e indirdi. - DİYARBAKIR