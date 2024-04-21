Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası Kırşehir'de Son Buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri İç Anadolu Bölge Şampiyonası, 13 ilden 400 sporcunun katılımıyla Kırşehir'de sona erdi.

Hirfanlı Barajı kıyısındaki Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 17 Nisan'da başlayan bölge şampiyonasında Kırşehir'in yanı sıra Eskişehir, Konya, Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Niğde, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırıkkale ve Nevşehir'den 400 sporcu mücadele etti.

Futbol, basketbol ve masa tenisi branşlarında gerçekleştirilen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara, Kaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, turnuvanın dostluk ve kardeşlik çerçevesinde tamamlandığını söyledi.

Eskişehir Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz ise "Gençlerimiz çok güzel mücadele ettiler ve turnuva centilmence geçti. Yaklaşık 5 gündür buradayız başarılar elde ettik. Hem kendi sporcularımı hem de tüm katılımcıları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Masa Tenisi Bireysel Kızlar ve Erkekler kategorisinde Eskişehir'in birinci olduğu şampiyonada, futbolda ?Konya birinci, ?Niğde ikinci, ?Kırıkkale üçüncü sırada yer alırken, basketbolda ise birinciliği Eskişehir, ikinciliği Ankara, üçüncülüğü de Kırşehir elde etti.