Kırıkkalegücü FSK Futbolcuları Jandarma'nın 185. Yılını Kutladı
TFF 3. Lig'de evinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü futbolcuları, sahaya çıkarken Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünü kutladı. Futbolcular, 'Huzur ve güvenin teminatı jandarma 185 yaşında' pankartıyla sahaya çıktı ve taraftarlar tarafından alkışlandı.
Kırıkkalegücü FSK futbolcuları, karşılaşma öncesi "Huzur ve güvenin teminatı jandarma 185 yaşında" pankartıyla saha çıktı.
TFF 3. Lig'de evinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile karşılaşan Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü futbolcuları, sahaya çıkarken Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümünü kutladı. "Huzur ve güvenin teminatı jandarma 185 yaşında" pankartıyla pankartıyla sahaya çıkan kırmızı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi. - KIRIKKALE