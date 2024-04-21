ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecan dolu yarı final maçlarının tarihleri merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmaların ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde dört takım karşılaşacak. İlk yarı final maçı 23 Nisan akşamı Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanacak. Taraftarlar ZTK yarı final maçlarının nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final 1. maç
- Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30
- Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30
Yarı final 2. maç
- Beşiktaş - Ankaragücü : 7 Mayıs Salı / 20:30
- Karagümrük - Trabzonspor : 8 Mayıs Çarşamba / 20:30