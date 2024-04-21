ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde dört takım karşılaşacak. İlk yarı final maçı 23 Nisan akşamı Ankaragücü- Beşiktaş arasında oynanacak. Taraftarlar ZTK yarı final maçlarının nerede oynanacağını merak ediyor. Peki, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final 1. maç

Ankaragücü - Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30

- Beşiktaş : 23 Nisan Salı /20:30 Trabzonspor - Karagümrük : 24 Nisan Çarşamba / 20:30

Yarı final 2. maç

Beşiktaş - Ankaragücü : 7 Mayıs Salı / 20:30

Karagümrük - Trabzonspor : 8 Mayıs Çarşamba / 20:30

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs günü düzenlenecek. Final maçının nerede olacağı ise henüz belli değil.