Başakşehir, hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
02.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:51
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA