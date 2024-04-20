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İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi ve bu sezon ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor VavaCars Fatih Karagümrük'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

GOLLER SON ANLARDA GELDİ

İstanbulspor'un golünü 85. dakikada Racine Coly, Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri ise 86. dakikada Güven Yalçın ve 90+7. dakikada penaltıdan Sofiane Feghouli kaydetti.

İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte İstanbulspor'un ligin bitimine 5 hafta kala 17 puanla küme düşmesi kesinleşti. Ateş hattından uzaklaşan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükseltti. Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü

BAŞKAN TAKIMINI SAHADAN ÇEKMİŞTİ

19 Aralık 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. 2. Yarı maç 2-1 devam ederken İstanbulspor Trabzonspor'un 2. golünden önce faul olduğunu iddia ederek itiraz etmiş ve maçtan çekilmişti. Saha kenarına gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, maçın 74. Dakikasında oyuncularına soyunma odasına gidin emri vermişti. Maç hükmen 3-0 Trabzonspor lehine sonuçlandı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (4)

hic33:

İyi oldu. İstanbul süper lige ambargo koymuş. Bırakın anadolu takımları da çıksın. GS,FB,BJK yeter da.

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Huseyin Kirilmaz:

Iyi oldu iyiki düştü çünkü çok İstanbul var biraz Anadolu takimlari olmasi lazim ligde mesela Eyüp bakin oda İstanbul takimi

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Ali Kerem:

yazık oldu

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Yahya Öksüz:

ıyı olmadı ıstanbul yense karagumruk de dusmesı kesınlesırdı.cok ıstanbul var.seyırcı .yok

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