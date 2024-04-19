Son dakikalarda ortalık karıştı! Beşiktaş Ankaragücü maçında futbolcular birbirine girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mke Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Müsabakanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

KITSIOU'DAN MUCİ'YE SERT FAUL

Maçın 89. dakikasında orta alanda topla buluşan Ernest Muci, Stelios Kitsiou'nun sert müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem faul düdüğü çaldı.

FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Bu faulün ardından siyah-beyazlı futbolcular Kitsiou'ya büyük tepki gösterdi. Olaya iki takımın futbolcuları da dahil olurken, teknik heyetler müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

İşte tartışmaya neden olan o faul;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

HAKEM 2 FUTBOLCUYA SARI KART ÇIKARDI

Olayları dikkatle takip eden karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, tansiyonu yükselten isimler olarak Stelios Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'u tespit etti ve her 2 futbolcuya da sarı kart gösterdi.

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS