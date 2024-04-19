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BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Kadroda kimler eksik?

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Beşiktaş ve Ankaragücü arasında gerçekleşecek olan futbol maçı hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar paylaşıldı. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA HANGİ OYUNCULAR EKSİK?

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçında Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceklerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ankaragücü Beşiktaş Futbol Gündem Spor Haberler

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