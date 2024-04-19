BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta? Kadroda kimler eksik?
Beşiktaş ve Ankaragücü arasında gerçekleşecek olan futbol maçı hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar paylaşıldı. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için tüm detaylar haberimizde.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. BEŞİKTAŞ- ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta?