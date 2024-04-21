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Van'da Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları son maçlarla tamamlandı. Toplam 18 ilden 60 sporcu mücadele etti.

Van'da düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ülkenin başarılı kulüplerin katılımlarıyla Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları düzenlendi. Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün devam eden müsabakalarda toplam 18 ilden 60 sporcu mücadele etti.

İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, Türkiye Süper Ligi Klasman Grubu Müsabakaları'nın Van bölgesinde ilk kez düzenlendiğini belirtti. Masa Tenisi İl Temsilciliği olarak organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Kurt, "Güzel bir organizasyon oldu. Türkiye'nin güzide kulüpleri buradaki müsabakalarda mücadele etti. Gelen kafileleri çok güzel ağırladığımızı düşünüyorum. Misafirlerimiz ilimizde çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Turnuvada katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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