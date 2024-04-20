Görele Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 21-16 Görele Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 39-28 kazandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 39-28 kazandı.