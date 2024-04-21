Kayserispor Son 6 Maçta 3 Puan Alamadı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, oynadığı son 6 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'in alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren takımlardan Kayserispor, oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı. Son galibiyetini sahasında oynadığı MKE Ankaragücü maçında 3-2'lik sonuç ile alan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 6 maçtan hanesine 3 puan yazdıramadı. Kayserispor, 3 golle kazandığı Ankaragücü maçı sonrasında çıktığı 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Son 6 maçta sadece 2 puan toplayan Kayserispor ligin 33. haftasını 37 puanla kapattı. Kayserispor'un son oynadığı 6 maç ve neticeleri şöyle;

28.Hafta Ç.Rizespor-Kayserispor 3-0

29.Hafta Kayserispor-Hatayspor 1-1

30.Hafta Alanyaspor-Kayserispor 1-0

31.Hafta Kayserispor-Kasımpaşa 0-2

32.Hafta Adana Demirspor-Kayserispor 0-0

33.Hafta Kayserispor-Trabzonspor 1-2 - KAYSERİ