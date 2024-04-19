Üye Girişi
Haberler

Kartal 3 puanı hatırladı! Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etti ve ligde 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Mke Ankaragücü, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti.

PERDEYİ MUCİ AÇTI

Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı. Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın 18. dakikada Ernest Muci'nin ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

SVENSSON FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, müsabakanın 31. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

EMRE CAN SAKATLANDI

Beşiktaş'ta eşi doğum yaptığı için kadrodan çıkarılan Umut Meraş yerine müsabakaya sakatlığına rağmen ilk 11'de başlayan Emre Can Terzi, Ali Kaan Güneren ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, 44. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

MULEKA SKORU BELİRLEDİ

Beşiktaş, 67. dakikada skoru 2'ye çıkardı. Rashica'nın kullandığı kornerde kalabalık arasında iyi yükselen Jackson Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla direkten ağlara yolladı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

5 MAÇ SONRA 3 PUAN

Teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayırdıktan sonra takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş, Topraktepe yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 5 maç sonra hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Trendyol Beşiktaş MKE Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir? Hucurat Suresi kaç sayfa? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi kaçıncı cüz, hangi sayfada, sayfa kaçta? Hucurat Suresi kaç ayettir, ayet sayısı kaç? Dünyanın en güzel kadını kim seçildi 2021? Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim? Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler! İstanbul ilçeleri! İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri? Dünya karizma günü nedir? Dünya Karizma Günü ne zaman? Karizma nedir? Karizmatik ne demektir? Okulu kim buldu? Okulu kim çıkardı? Okulu kim icat etti? Okula gitmek kimin fikriydi? Küçük Prens sözleri: En güzel Küçük Prens sözleri nelerdir? Küçük Prens kitabından alıntı sözler, Küçük Prens gün batımı sözleri! Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title