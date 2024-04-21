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BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti!

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BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! Başakşehir ve Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın sonucu ve özeti merak ediliyor. Maçın detaylarına ve sonucuna dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Maçı hangi takımın kazandığını ve skorun ne olduğunu öğrenmek için hemen okuyun.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Pelkas ve Berkay Özcan'ın attığı gollerle Başakşehir galibiyete ulaştı. BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti!

BAŞAKŞEHİR- ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti!

MAÇ ÖZETİ

48. dakikada Sauer'in pasında topla buluşan Olawoyin'in ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesi sonrası seken topa altıpas içerisinde Minchev'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

50. dakikada Berkay Özcan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pelkas'ın yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesiyle ceza yayına seken topa Berkay Özcan şutunu çekti ve meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Alikulov, sağına çekip uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer'in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

79. dakikada Emirhan İlkhan'ın pasında sağ taraftan topla ilerleyen Kemen, ceza yayına çevirdiği topu Piatek kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

81. dakikada Sauer'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hojer, savunmadan Duarte'yi geçip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğe çarpıp oyuna döndü.

90+2. dakikada Kemen'in kaptığı topta pasını Keny'e aktardı. Ceza sahası içine giren Keny, karşı karşıya pozisyonda Mocsi'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, yaptığı müdahaleden dolayı Mocsi'yi kırmızı kart gördü.

90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Berkay Özcan, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 2-0

BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti!

BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Başakşehir Rizespor Futbol Futbol Gündem Spor Haberler

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