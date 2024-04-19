Kartal'da hedef 3 puan! Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33 haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasının açılış karşılaşmasında Mke Ankaragücü'nü konuk edecek. Tüpraş Stadyumun'da saat 20.00'de başlayacak müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan Terzi, Al-Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Muleka.
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.