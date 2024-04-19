Beşiktaş'ta neyi değiştirdi? Serdar Topraktepe'den galibiyet yorumu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe galibiyeti değerlendirdi. " Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusu üzerine Topraktepe, "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım" dedi.

"KARAKTER KOYDULAR"

Serdar Topraktepe karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı, futbolcularımızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz." diye konuştu.

"İYİ OYUNCULAR OLDUKLARINI HİSSETTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Topraktepe, "Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz?" sorusu üzerine "Futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım, karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının, Beşiktaş formasının çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda olmayacaklarına inandırdım. Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün." ifadelerini kullandı.

"KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

Serdar Topraktepe, Ankaragücü ile hafta içinde oynayacakları Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise "Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Biliyosunuz camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız." dedi.