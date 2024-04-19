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Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı: Seçimler haziran ayında yapılmalı

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Kulüpler Birliği, TFF seçimleri için bir açıklama yaptı ve seçimin haziran ayına alınması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurul tarihinin, haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpler Birliği, TFF seçimi için yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, " Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurul tarihinin, haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz" denildi.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından 18 Temmuz'da yapılacağı ilan edilen seçimli genel kurul tarihinin, aşağıda paylaştığımız sebeplerden ötürü Haziran ayının ilk haftasında yapılmasının elzem olduğunu düşünmekteyiz.

Ülkemizde futbol sezonu genel olarak her yıl Mayıs ayının bitimiyle kapanmakta, Avrupa Kupaları ön elemesi oynayacak kulüplerim- iz açısından ise en geç Haziran sonu itibariyle futbol faaliyetleri yeniden başlamaktadır. Hal böyle iken, yeni sezon planlamalarının tamamının bu takvime uygun olarak yapılması gerekmektedir. Zira;

1. Spor kulüplerinin mali takvim yılı 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındadır. Bu kapsamda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebil- irlik Talimatı'nda yapılması gereken değişikliklerin bu takvime uygun olarak yapılması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu konularda yeni sezon için yapılacak değişiklikler için yeni yönetime kendi bakış açısı, futbol yönetim anlayışı ve ilkelerine uygun hareket alanı tanın- malıdır.

2. Ülkemizde futbol faaliyetlerinin sezon içerisinde ortaya çıkan eylem ve davranışlar, TFF Yönetim Kurulu ve Hukuk Kurulları ile diğer yürütme kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. Gelinen noktada, en büyük sorun ülkemiz futbolunun organizasyonu ve idaresinden sorumlu TFF Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara duyulan güvensizliktir. Dolayısıyla, kurulların yöne- tim ve karar istikrarı sağlayabilmesi adına aynı yönetim anlayışı ile döneme başlaması ve devam etmesi elzemdir.

Bu sebeple, yeni seçilecek yönetimin kendi bakış açısı ve ilkelerine uygun kurullar oluşturması için yeni sezon başlangıcına kadar makul bir zaman dilimi tanınmalıdır. Yeni yönetim, 18 Temmuz'da seçildikten sonra kendi ilke ve bakış açısıyla yeterli çalışma zamanı olmasa da bu değişiklikleri yapmış olsa dahi ilan ve tahkim itiraz süreleri dikkate alındığında liglerin başlama tarihine yetişmesi mümkün değildir.

3. 2024/2025 futbol sezonunun 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacağı ilan edildiği göz önünde bulundurulduğunda; transfer dönemlerinin, lig statülerinin, A Takım listelerinin ve futbolcu uygunluklarının yeni yönetim tarafından hazırlanması fiilen mümkün

olmayacağından, değişmesini talep ettiğimiz bugünkü anlayışla hazırlanması hedeflenen amaca hizmet etmeyecektir.

4. Yeni sezon için yapılacak olan hakem klasman atamalarının belirlenmesinin yeni seçilecek yönetim kuruluna bırakılması gerek- mektedir. Bu sebeple yeni seçilecek yönetime hareket alanı bırakmayacak olan 18 Temmuz tarihinin kabulü mümkün değildir.

5. Ülke futbolunun yönetim esaslarını teşkil eden TFF Ana Statüsü, talimatlar, lig ve kupa statülerinin maddi gerçekliğe uygun olarak detaylı araştırma ve futbol paydaşlarıyla bilgi alışverişi neticesinde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan tal- imatların yıl içerisinde sezon devam ederken sürekli olarak revizyona uğraması hakkaniyet ve adalet duygularını zedeleyecektir.

En güncel örnek olarak 2023/2024 futbol sezonu içerisinde Futbol Disiplin Talimatı'nın 44.maddesinin 3.fıkrasında yapılan değişikliğin tahkim kurulu tarafından iptal edilmesi karşımıza çıkmaktadır.

6. 2024/2025 sezonu TFF bütçesinin mevcut Yönetim Kurulu tarafından belirlenirken, seçilecek yeni yönetimi etkileyebilecek kararların alınma ihtimali de bugünkü talebimizin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır.

Ülkemiz futbolunun içerisinde bulunduğu kaotik durum, bir gün dahi gecikmeyi kaldırabilecek noktada değildir. Bunun için hep birlikte şahsi menfaat ve beklentilerimizi bir kenara bırakarak Haziran ayı başında TFF Seçimli Genel Kurulu'nu yapmak zorundayız. Bugün bu sorumluluktan kaçanlar tarihte Türk futboluna verdikleri zararla hatırlanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz, saygılarımızla."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği Vakfı Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Spor Haberler

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