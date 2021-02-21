Bakan Soylu: Gara'ya giden HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ikna çalışması sonucu teslim olan bir teröristin ifadesi ile Gara'ya giden HDP'li vekili tespit ettiklerini belirterek, o kişinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal- 2 Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk ordusu Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunduğu için bugün Türkiye'de huzur olduğunu kaydeden Soylu, "Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye, böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanını daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var. Merasim Sokak saldırısı, Reina katliamı, siz sınırınızın ötesinde olmazsanız bunları 50 yıl sonra yine önünüze koyarlar" ifadelerini kullandı.

Harita üzerinden düzenlenen terörle mücadele operasyonlarını anlatan Soylu, şunları söyledi: "Hakurk, bu gölgeye girebilmeyi hemen temin eder. Buradan aynı zamanda, Kandil ve Sincar'a da direkt geçilebiliyor. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci önemli özelliği ise PKK'nın tüm eğitim merkezi buradadır. Gara, savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır. Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir. Tepeleri çok olan bir alandır. Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyorlar. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara'da biz PKK'nın kalbine girdik. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir. Gara'da düz alana inmemiz terör örgütünü panikletiyor."'15 TEMMUZ'DA DA AYNISINI YAPTILAR'Soylu, Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları ile ilgili ABD'nin yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbette ki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tarafa kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır" dedi.'GARA'DA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ'TSK'nın Gara bölgesinde hala yapacak işleri olduğunu kaydeden Soylu, "Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil'dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz edip, onları alıp Mahmur'a götürerek terörist olarak eğitiyorlar. Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız ama oradan ülkemizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimizde borcumuzdur" açıklamasında bulundu.'HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR'"Terör örgütünün siyasi kolu gibi temsil edilen bir partiden söz ediyoruz, hala Meclis'te" diyen Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir milletvekili, terör örgütüyle nasıl bu kadar kolay iletişim kurulabilir? Bunun hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir ve zihnen kirletilmişlerdir. Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi. Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar."GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL

Daha önce Meclis kürsüsünden ifade ettiği Gara'ya giden HDP'li kadın milletvekilini açıklayan Soylu, "Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası'nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. Esenyurt'ta, Batman'da, Aydın'da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var. 2017 yılında terör örgütüne katılan 1 kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye'ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman, terör örgütünün en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017'nin başında sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine bir telefon numarası veriliyor. O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor. Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki, 'Bunu tanıdın mı?' diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER