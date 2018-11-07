İstanbul'da 15 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İnfaz! O Anlar Kamerada
İstanbul'da 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle öldürüldüğü dehşet anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuğun vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SOKAK ORTASINDA İNFAZ
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan Mertcan Karagöz tedavi altına alınırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Sokak ortasında vurulan Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ARKADAŞLARIYLA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA ARKASINDAN ATEŞ EDİYOR
Olayın ardından yaşanan o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ediyor, sonrasında yanına geliyor ve 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.
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yorumlara bakarsan .şeriyat türk dizileri yok içeride besliyeceklermi idam gelmesede caydirin gibi boş sözler. burada yorum yazanlar siz şimdiye kadar kaç kişi yi öldürdünüz desem.niye bu insan bu 15 yaşında ki çocuğu öldürdü .sebep neydi bu 15 lik çocuk ne suç işledi yada kimin cezasını çek ti?.edene eden bulunur bu çocuğun ölümüne sebep olan asıl suçlu o dur en doğrusunu ALLAH bilir vesselamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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''''Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. ''''(Bakara:179) Tek çözüm bu yoksa bu tür vakaaların önü kesilmez.Cevap Yaz 9 Yayından KaldırBİRDOST: Akıl sahibi yok ki hepsi akıllı görünümlü cahil, neymiş şeriat kafa kesmekmiş kol kesmekmiş. . . Alın size işte, böyle haberleri hep duyarsınız artık.1 Yayından Kaldır
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Ülkede idam şart değil belki bir caydırıcılığı olabilir ..kaldırın türk dizilerini suç oranı 10080 azalır yaşım 36 bu yaşıma kadar televizyonlarımızda hiç halka hitap eden bir program görmedim varda benmi kacirdim.......Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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egitim cehaleti alır eşşeklik baki kalır ikiside 15 yaşında vay bee ne egitimmiş arkadaşCevap Yaz 5 Yayından Kaldır