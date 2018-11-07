İstanbul'da 15 Yaşındaki Çocuğa Korkunç İnfaz! O Anlar Kamerada

Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuğun vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SOKAK ORTASINDA İNFAZ

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı olan Mertcan Karagöz tedavi altına alınırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Sokak ortasında vurulan Mertcan Karagöz hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARIYLA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA ARKASINDAN ATEŞ EDİYOR

Olayın ardından yaşanan o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mertcan Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ediyor, sonrasında yanına geliyor ve 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.