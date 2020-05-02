Bahçeli: Milli iradeyi yok sayanlar 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır
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Bahçeli: Milli iradeyi yok sayanlar 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır

Bahçeli: Milli iradeyi yok sayanlar 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır
02.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri 'demokrasi' elbette sahte ve sanaldır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri 'demokrasi' elbette sahte ve sanaldır. Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Küresel salgın döneminde, milli şuurun muhkem ve muteber bir uyanışı olan 3 Mayıs 1944 Milliyetçiler Günü'nün idrak edildiğini belirten Bahçeli, Türk milliyetçiliğinin toplumsallaşmasının, ilerleyen yıllarda kitleselleşip siyasi bir harekete dönüşerek kabuk değiştirmesinin 76 yıl önceki olayların müessir neticelerinden birisi olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bahçeli, "Milliyetçilik mahiyeti itibarıyla milletin özlemlerini esas alan, tarih ve kültür potasından tecelli edip, bu suretle kaynaşma ve kucaklaşma hususiyetlerini sistematik ve disiplinli bir düşünce kalıbına döken bir dünya görüşü, huzur, refah ve birlikte yaşama ruhudur. Türk milleti aleyhine projelendirilip seri ve sistemli şekilde telkin edilen kara propagandalara Türk milliyetçiliği bedeli ne olursa olsun inançla set ve sur çekmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ GELECEĞİN BÜYÜK TÜRKİYE'SİNİN MÜELLİFİDİR'Türk milliyetçiliğinin varlığı ve vakarının, Türk milletinin ortaya çıkışıyla tarih sahnesindeki yerini aldığını belirten Bahçeli, "Bu kapsamda diyebiliriz ki, milliyetçiliğin 19'uncu yüzyılın ürünü olduğunu iddia ve ifade eden uyduruk batı tezlerinin bizim nazarımızda itibar ve inandırıcılığı katiyen yoktur. Pek çok ülkenin vahim bir salgınla pençeleştiği bir zaman aralığında milliyetçilik tarif ve takdimi yapılan yeni bir dünyanın anahtarı; barış, huzur, güvenlik ve ekonomik gelişmişliğin asıl ve emin teminatıdır. Türk milliyetçiliği geleceğin büyük Türkiye'sinin, yüksek Türk ülküsünün mimarı ve müellifidir. Milliyetçilik varsa işgale heves edenler, ihanete taşeronluk yapanlar, PKK'ya ve FETÖ'ye refakatçilikle övünenler günü geldiğinde tarih sahnesinden silinip gideceklerdir. Türklüğün varoluşuyla birlikte nice kahramanın yaktığı istiklal meşalesi 3 Mayıs 1944'ün sisli ortamında daha da güçlenmiş, çok şükür Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğum ve doğruluş müjdesi olmuştur" açıklamasında bulundu.'BİR ŞEKİLDE' SÖZÜYLE ATEŞLE OYNAMAKTADIR

Bahçeli, milliyetçiliğin demokrasiyle özdeşliğinin derin izlerini, tam bağımsızlık ve hürriyetle birlikteliğinin kanıt ve kararlarını 1940'lı yılların hüzün dolu sayfalarında görmek mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bugünlerde demokrasi dışı arayışlarını gizlemeyen, sandıkta bulamadıklarını sokaklardan devşirmeye çalışan sefil siyasetçilerin, sefih destekçilerinin ağızlarından düşürmedikleri demokrasi elbette sahte ve sanaldır. Bunların söz ve açıklamaları yalnızca demagojiden ibarettir. Müstebit kafalar, millete tepeden bakan anti demokratik emeller, milli iradeyi yok sayan işbirlikçi çevreler, 'bir şekilde' sözüyle ateşle oynamaktadır. Bu şuursuzların dünü karışık, bugünü zifiri karanlıktır. Türk milleti bu zalim ve demokrasi muhaliflerine asla müsaade etmeyecek, zamanında yapılacak seçimlerde bu çürükleri sandığın dibine gönderecektir. Türk milliyetçiliği geçmişte nasıl haksızlığa ve hıyanete direnmişse, günümüzde aynısını şevkle, heyecanla, imanla ifa etmektedir" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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