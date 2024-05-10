Bitlis'te okul müdürünün öldürülmesi protesto edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi protesto edildi.

Ahlat Kaymakamlığı önünde toplanan öğretmen ve idareciler adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Ünal Gürbüz, eğitim camiasında yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Bu konudaki yasal düzenlemelerin hayata geçmesini istediklerini belirten Gürbüz, "Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddet aslında geleceğimize sıkılan kurşundur. Bu nedenle geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Türk eğitimcileri olarak şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Öğretmenlere verdiğimiz değer çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, hayatını kaybeden eğitimciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.