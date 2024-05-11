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Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu Deniz Can Uçar Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

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Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu Deniz Can Uçar, 70 kilogram kategorisinde bronz madalya kazandı. Başkan Mustafa Kaan Cengiz, Uçar'ın başarısının Kozan'a ve Türk bilek güreşine katkı sağlayacağını belirtti.

ADANA (İHA) – Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu Deniz Can Uçar, 70 kilogram kategorisinde bronz madalya kazandı.

Bu yıl Slovakya'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Kozan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu Deniz Can Uçar, 70 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve ilçede büyük gurur yaşattı. Kulübün Başkanı Mustafa Kaan Cengiz yaptığı açıklamada, Deniz Can Uçar'ın başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu başarının Kozan'a ve Türk bilek güreşine katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Cengiz, ayrıca kulübün her zaman sporcularının yanında olduğunu ve onları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Cengiz, Uçar'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki bu üçüncülüğü, Kozan'da ve Türkiye'de bilek güreşine ilginin artmasına katkı sağlayacak ve yeni sporcuların yetişmesine öncülük edeceğini kaydederek, "Gencimizi bir kez daha tebrik ediyor, bundan sonraki müsabakalarda da kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kaan Can Uçar Gençlik Kozan Spor Spor Güncel Haberler

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