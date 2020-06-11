Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları 4 yıldır çalışmaları devam eden kendi kampüsüne geçerek eğitime başladı.

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı
11.06.2020 06:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 06:44

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları 4 yıldır çalışmaları devam eden kendi kampüsüne geçerek eğitime başladı.

Avustralya'nın Sydney kentinde kiralık bir okulda 2019 yılında eğitim ve öğretime başlayan Avustralya Uluslararası Maarif Okulları uzun resmi süreçlerden sonra 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfı tarafından satın alınan Auburn'daki kendi kampüsüne taşındı.

Türkiye Maarif Vakfı Ülke Temsilciliğince okul bahçesinde düzenlenen törene, ülkedeki Türkiye Kamu Kurum Temsilcileri ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Ülke Temsilcisi Necmi Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun kendi kampüslerine taşınması sonrası çevrede yaşayan bölge sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Maarif Okulunda 11 farklı milletten öğrenci eğitim görüyor

Okulun kendi kampüsüne taşınacağını açıklanmasının ardından çok sayıda velinin çocuklarını okula kaydettirmek için akın ettiğini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Okula sadece Türk toplumundan değil çok farklı etnik kökene sahip ailelerden talep geliyor. Avustralya Uluslararası Maarif Okulları Avustralya'da kendi alanında tek ve özgün bir eğitim veriyor. Avustralya müfredatının yanı sıra ağırlıklı olarak Türk kültürü ve Türk dili başta olmak üzere hem akademik hem de sosyal açıdan öğrencilerini yeteneklerine göre yetiştiren ve her alanda çok nitelikli eğitim veren iki dilli bir okul. 11 farklı milletten öğrencinin eğitim gördüğü okul kısa zamanda gösterdiği atılımlarla eğitim çevrelerinin de takdirini toplamaktadır."

Hedef, "iyi insan" yetiştirmek

Alanında öncü bir kurum olma vizyonuna sahip okulun, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak "iyi insanlar" yetiştireceğine dikkati çeken Uzun, bütün dünyada insanlığın ortak birikimini, Anadolu'nun kadim irfan ve geleneğini esas aldığını ve kapsamlı bir eğitim misyonuna sahip olduğunu söyledi.

Proje tamamladığında kapasite 750 öğrenciye ulaşacak

Okulun fiziki yapısı hakkında bilgi veren Uzun, "Okulun mevcut binasının yanı sıra yakında 50 milyon dolarlık yatırım yaparak içinde kütüphanesi, spor salonları ve kültür merkezleri ile topluma muhteşem bir tesis kazandıracağız. Anaokulundan lise son sınıfa kadar eğitim veren 750 öğrenci kapasitesine ulaşacak. Yani kampüsümüzde öğrencilerin rahat eğitim alması için her türlü imkan düşünülmüştür." ifadelerini kullandı.

Ülkenin en modern okulları arasında yer alan Maarif okullarında, 24 öğrenci ile sınırlandırılmış sınıflarda eğitim gören öğrencilere için bilgisayar kullanmayı öğrendikleri, aynı zamanda dijital kütüphane işlevi gören, online kitap okuyarak dinleyebildikleri bilgisayar ve bilim sınıfları yer alıyor.

Tiyatro salonu, zenginleştirilmiş kütüphane, yemekhane, hemşire odası ve görsel sanatlar sınıfların bulunduğu okulda ayrıca, öğrencilerin zekalarının ve stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine dönük düşünme becerileri atölyelerinde dersler veriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
İşte Bakan Koca'nın 'Vakalarda kısmi artış var' dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası Haber
İşte Bakan Koca'nın "Vakalarda kısmi artış var" dediği 3 bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Haber
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik yapıyorum
Galatasaray'da yardımcı antrenör olacağı konuşulan Sneijder'den ilk açıklama: Şu an futbolculara rehberlik...
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Hülya Avşar Acun Ilıcalı Nuri Bilge Ceylan
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Avustralya Uluslararası Maarif Okulları kendi kampüsünde eğitime başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 06:44:05. #1.14#
title