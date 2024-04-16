Avustralya'da bıçaklı saldırı sonrası bayraklar yarıya indirildi

ÇEKİM TARİHİ: 15 Nisan 2024

Avustralya genelinde yarıya indirilen bayrakların çeşitli görüntüleri

Avustralya'nın Sidney kentinde Bondi Kavşağı'ndaki Westfield Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişi için Pazartesi günü ülke genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

Öldürülenlere saygının bir sembolü olarak, tebligat uyarınca hükümet binalarının önündeki tüm Avustralya ulusal bayrakları yarıya indirildi.

Sidney'de yer alan Bondi Kavşağı'ndaki en işlek alışveriş merkezlerinden birinde, Cumartesi günü öğleden sonra 6 masum insanın ölümüne neden olan bir bıçaklı saldırı olayı yaşanmıştı.

Tek başına hareket ettiği düşünülen bıçaklı saldırgan bir müfettiş tarafından vurularak öldürülürken, halk için devam eden bir tehdit kalmadığı polis tarafından teyit edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor.(XHTV)