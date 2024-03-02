Facebook Haberler Bölümü Amerika ve Avustralya'da da kaldırılıyor

Yapılan resmi açıklamaya göre, Facebook Haberler bölümünü önümüzdeki nisan ayından itibaren Amerika ve Avustralya için de kaldırmaya başlayacak. Bu uygulama 2023 yılında da Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'da uygulamaya konulmuştu.

Kullanıcıların çok küçük bir kısmının platformu haber okumak için kullandığını savunan şirket yöneticileri, uzmanlık alanlarının bu olmadığını söyledi. Bu iki ülkede geçtiğimiz yıl haber sekmelerinin %80 daha az okunduğuna dikkat çeken yöneticiler, bu durumun daha fazla devam edemeyeceğini ve haberlerden çok daha fazla dikkat çekebilecek içeriklere ağırlık vermek istediklerini belirtiyor. İşte tüm detaylar…

Facebook, Haberler bölümünü kapatmaya devam ediyor

İnsanların uygulamayı haberleri takip etmek için değil sosyalleşmek ve diğer insanlarla yeni bağlar kurmak için kullandıklarının altını çizen Facebook, bu amaca uygun olarak hareket etmek istediklerini öne sürüyor. Şirketin uzun süredir Haberler bölümünün önemini azalttığı zaten biliniyordu.

Bunun sebebinin, platformun X gibi güncel haber ve siyaset ağırlıklı bir sosyal medya mecrasına evrilmek istememesi olduğu söyleniyor. Ayrıca haber içeriklerinin, firma için diğer eğlenceli içeriklere oranla daha az gelir sağladığını iddia edenler de mevcut.

Şirketin sahibi Meta, geçtiğimiz günlerde Instagram ve Threads platformlarındaki siyasi içeriklere kısıtlama getireceğini açıklamıştı. Özellikle seçim dönemine giren Amerika baz alınarak verilen kararın, Facebook için de uygulanacağı tahmin ediliyor. Meta yönetiminin bu kararı almasındaki diğer faktörün ise, siyasi haberlerin ülkedeki kutuplaşmayı artırması olarak gösteriliyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Siz Haberler bölümünü ne kadar sıklıkla kullanıyordunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.