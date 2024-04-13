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Avustralya'da alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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Avustralya'nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu yedi kişi bıçaklandı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Avustralya'ın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı meydana geldi. ABC'nin haberine göre saldırı yerel saat ile 16.00'da meydana geldi. Aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu yedi kişi bıçaklandı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldI.

Kaynak: ANKA / Güncel

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