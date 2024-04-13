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BBC

Avustralya Sidney'deki alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı: En az 5 ölü

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Avustralya Sidney'deki Westfield alışveriş merkezinde bıçaklı bir saldırgan en az beş kişiyi ölürdü, çok sayıda yaralı var.

Yerel saatle 15.10'da başlayan olayın görgü tanığı bir kadın, o sırada iki çocuğuyla kafede oturduğunu, bir adamın ayrım gözetmeksizin insanları bıçakladığını söyledi. ABC News Avustralya'ya konuşan kadın "Bu bir katliamdı" dedi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor ancak polis, terör saldırısı ihtimalini değerlendirdiğini söyledi.

Saldırgan olay yerine gelen bir polis tarafından vurularak durduruldu.

İnsanların çığlık atarak kaçtığı anlatan başka bir görgü tanığı "polis onu vurmasaydı devam ederdi, öfke içindeydi" dedi.

Ülkedeki en büyük ve en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan saldırının gerçekleştiği Westfield alışveriş merkezi, oldukça işlek bir bölgede bulunuyor.

33 yaşındaki Johnny, alışveriş yaparken kargaşayı duyduğunu, döndüğünde bir kadın ve bebeğinin saldırıya uğradığını gördüğünü söyledi:

"Bıçaklanıyordu. Herkes şoktaydı ve ne yapacağını bilmiyordu".

Johnny yakınında, yerde yatan bir ceset gördüğünü söyledi. Yaralı bir kadınınsa bir mağazaya koştuğunu, içeri girer girmez görevlilerin kapıları kilitlediğini anlattı:

"Bazıları kanamayı durdurmak için kıyafet kullanıyordu. Bebeğin sadece küçük bir yarası vardı ama kadının durumu oldukça kötüydü. Çok fazla kan vardı."

Reuters'a konuşan bir başka görgü tanığı ise yaralı birinin yerde yattığını gördüklerini söyledi ve ekledi:

"İnsanların bize doğru koştuğunu gördük, sonra bir silah sesi duyduk ve Adairs mağazasına girdik. Görevli ön kapıyı kilitleyemedi. Bir ofise girdik, polis bizi almaya gelene kadar oradaydık."

Avustralya başbakanı X'ten yaptığı açıklamada "çok sayıda yaralı" olduğunu söyledi ancak detay vermedi.

BBC

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