Çin'in Antarktika Bilimsel Keşif Ekibi Araştırmasını Tamamladı

ÇEKİM TARİHİ: Eski görüntüler

1. Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibinin çeşitli görüntüleri

2. Snow Eagle 601 uçağının çeşitli görüntüleri

Çin'in 40. Antarktika bilimsel keşif ekibi, kıtadaki bir buz tabakasının kenarında gerçekleştirdiği araştırmayı tamamladı.

Çin'in kutup uçuşuna özel ilk sabit kanatlı uçağı olan Snow Eagle 601 da görevde yer aldı.

Belçika, Avustralya ve Japonya'dan araştırma istasyonlarının desteğiyle gerçekleştirilen görev, bu bölgedeki buz kaybı ve buz tabakası istikrarsızlığının daha iyi incelenmesine yardımcı olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antarktika'dan bildiriyor.

(XHTV)