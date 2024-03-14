THY'nin Melbourne uçuşu yeni iş bağlantılarına kolaylık sağlayacak

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, Türk Hava Yollarının (THY) Melbourne uçuşu başlatmasının yeni iş bağlantıları kuracak iş insanlarına kolaylık sağlayacağını belirterek, "Son 10 yılda Türkiye ve Avustralya ekonomik açıdan önemli ölçüde değişti. İki ülke, birbirlerinin ekonomilerindeki değişimlerin doğası gereği yeni işbirliği alanları yaratmak istiyor." dedi.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi THY, İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine seferlere başladı.

Seferlerin iki ülkenin turizm, yatırım ve ticaret hacmine katkı sağlaması beklenirken, THY, Melbourne Havalimanına uçan halihazırdaki tek Avrupalı şirket olarak öne çıkıyor.

Victoria Eyaleti ve Melbourne Havalimanı tarafından desteklenen yeni rota sayesinde THY, Victoria'nın en büyük ticaret merkezlerinden birine uçuş gerçekleştirerek Türkiye'yi, Avustralya'nın en büyük Türk kökenli topluluğuna ve en hızlı büyüyen eyaletine bağlayacak.

THY'nin yeni uçuşları, Melbourne'ün İstanbul üzerinden Avrupa, Orta Doğu, Balkan ve Afrika pazarlarına erişimini de artırarak turizm, uluslararası eğitim, iş ve ticaret potansiyeline katkı sağlayacak.

THY, birkaç yıl içinde İstanbul-Melbourne seferini aktarmasız gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip yeni uçak alımlarıyla Melbourne ve ülkedeki diğer potansiyel şehirlere de direkt uçuş düzenlemeyi hedefliyor.

"Hem ticaret hem de yatırım hacminde büyüme için çok fazla alan var"

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, AA muhabirine, Türkiye ile Avustralya arasındaki ikili ticaret hacminin 2,1 milyar dolar civarında olduğunu anlatarak "İki ülke arasındaki ticaret bizim için önemli. Türkiye ve Avustralya arasında hem ticaret hacmi hem de yatırım hacminde büyüme için çok fazla alan var." dedi.

İki ülke arasında ticaretin geliştiğine dikkati çeken Huber, "Daha fazlasını yapmak içinse gerekli temel var. Türkiye ve Avustralya arasında ağırlıklı olarak mal ticareti söz konusu. Türkiye'den transit olarak geçip başka ülkelere giden pek çok ürünümüz var." ifadelerini kullandı.

Huber, Avustralya'nın hizmet ve eğitim sektörlerinde önemli bir avantaja sahip olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avustralya'nın güçlü olduğu eğitim alanlarından faydalanabilecek çok sayıda öğrenci olduğunu görüyoruz. Veriler, uluslararası seyahat ve eğitimin Kovid-19 öncesi seviyelere döndüğünü gösteriyor. İş dünyası, hizmetler ve turizm alanları da kesinlikle büyüme için en yakın alan olarak görülüyor. Sanırım, Türk Hava Yolları'nın Avustralya'ya sefer başlatmak için motive olmasının başlıca nedeni de bu. Böylece iki ülke arasında kısa bir süre içinde her hafta binlerce insan akışı olacak. Pek çok insan Batı Avrupa ve ötesine seyahat etmek üzere İstanbul üzerinden transit geçiş yapacak."

Tony Huber, son 10 yılda Türkiye ve Avustralya'nın ekonomik açıdan önemli ölçüde değiştiğini belirterek, iki ülkenin birbirlerinin ekonomilerindeki değişimlerin doğası gereği yeni işbirliği alanları yaratmak istediğini vurguladı.

Türkiye ve Avustralya ekonomilerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirten Huber, "Öngördüğüm şey, ekonomik çıkarlarını geliştiren ve dünyaya mal ve hizmet satan daha birçok ortaklığın olacağıdır. Yeni tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve oluşturulması için ortaklıklar kurulacaktır. İki ülke de bundan faydalanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Huber, iki ülke arasındaki en büyük gücün halk bağları olduğuna işaret ederek, "Avustralya'da 100 ila 200 bin arasında Türk yaşamaktadır. Bu insanlar ailelerine bağlı ve aileleri de bu diaspora bağlantılarını kullanan işlerde çalışıyor ya da iş sahibi. Ayrıca THY'nin Avustralya'dan Batı Avrupa'ya uçuşu var. Yolcular için yepyeni bir koridor sunuyor." diye konuştu.

"Ekonomik faaliyetlerde artış göreceğiz"

Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Huber, THY'nin Melbourne uçuşunun, bu ulaşım bağlantılarını kullanarak yeni iş ilişkileri kuracak iş insanlarına kolaylık sağlayacağını söyledi.

Huber, "İki ülke arasındaki yatırım hacmi oldukça ılımlı seviyelerde. Bu uçuşlardan sonra Türkiye ve Avustralya arasında yatırım artışı da dahil olmak üzere ekonomik faaliyetlerde bir artış göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkeler arasındaki uçuş süresinin kısalmasıyla hava hizmetlerinin daha rekabetçi olacağını dile getiren Huber, "Uluslararası havacılık analistleri bunun iki ülke arasındaki seyahat fiyatlarını yüzde 15 ila yüzde 20 arasında düşüreceğini söylüyor. THY tarafından sunulan promosyonlu uçuşlar kesinlikle büyük bir teşvik." dedi.

Türkiye ile Avustralya'nın uzun yıllara dayanan tarihi bağlarının olduğunu kaydeden Huber, sözlerini şöyle tamamladı:

"Anzak bağlarımız ülkelerimiz arasında belki de en köklü olanıdır ve bir asırdan daha uzun bir süre önce yaşanan üzücü olaylara dayanmaktadır. THY'nin uçuşuyla birlikte Türkiye'yi ziyaret etmek ve Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak isteyenlerin sayısı ve ailelerinin katılımı hızla artacaktır. Ülkelerimiz arasında uçan insan sayısının artmasının yeni fırsatlar, yeni deneyimler ve bağlantılar yaratacağını ve iki büyük ülke arasındaki iletişimin hızla artacağını düşünüyorum."