Dünya Yürüyüş Şampiyonası'nda Avustralyalı ve Çinli atletler altın madalya kazandı

Dünya Yürüyüş Şampiyonası U20 erkekler 10 km yarışında Avusturalyalı Isaac Beacroft 39.56'lık derecesiyle birinci olurken, U20 Kadınlar 10 km yarışında da Çinli Xihen Yang 45.06'lık derecesiyle altın madalyayı kazandı.

Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 52 ülkeden 431 sporcunun katıldığı Dünya Yürüyüş Şampiyonası, U20 erkekler ve kadınlar 10 km yarışlarıyla başladı. Şampiyonanın ilk yarışı olan U20 Erkekler 10 km'de altın madalyayı 39.56'lık derecesiyle Avustralyalı atlet Isaac Beacroft kazandı. Çin'den Shengi Shi 39.57'lik derecesi ile gümüş madalya, yine Çin'den Jiawei Lou 40.03'lük derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmayı 7. sırada bitiren Türkiye'den Şeymus Çapat, 40.42'lik derecesi ile U20 Türkiye rekorunu kırdı. Takım sıralamasında Çin 1., Japonya 2., Avusturalya 3. oldu. Şeymus Çapat, Mehmet Güngör ve İlhan Gövce'den oluşan Türk takımı ise 4. sırada yer aldı.

U20 Kadınlar 10 km yarışında zafer Çinli Xizhen Yang'ın

U20 Kadınlar 10 km yarışında ise Çinli atlet Xihen Yang, 45.06'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalyayı İspanya'dan Aldare Meilan 45.12'lik derecesiyle kazanırken, yine İspanya'dan Sofia Santacreu 45.17'lik derecesiyle bronz madalya aldı. Türk sporcu Tülin Ek, 49.01'lik derecesi ile yarışı 23. sırada tamamladı. Takım sıralamasında İspanya 1., Çin 2., İtalya ise 3. oldu. - ANTALYA