Asya Pasifik Ülkelerinde Yeni Yıl Kutlamaları

HONG KONG, 1 Ocak (Xinhua) -- Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerde yeni yıl için çok çeşitli ve renkli kutlamalar düzenlendi.

Avustralya'daki görkemli havai fişek gösterilerinden Pakistan'daki göz kamaştırıcı ışık enstalasyonuna ve Endonezya'daki canlı ışık gösterisine kadar bölgenin dört bir yanındaki insanlar yeni yılı karşılamak için sevinç ve coşkuyla bir araya geldi.