Avustralya mahkemesi, kripto para şirketini haklı buldu

Avustralya'da kripto para birimi sektörünü etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Finder Wallet'ın Finder Earn adlı ürününün bir borç senedi olarak kabul edilemeyeceğine ve şirketin düzenleyici yükümlülüklere uygun davrandığına hükmetti.

Finder Wallet, Düzenleyici Yükümlülüklere Uygun Davrandığını Kanıtladı

Avustralya'nın finansal düzenleyici otoritesi ile kripto para birimi firması Finder Wallet arasında gerçekleşen hukuki mücadelede, Avustralya mahkemesi Finder Wallet'ın lehine bir karar verdi. Ülkenin Mali Gözetim Kurumu tarafından açılan dava, Finder Wallet tarafından sunulan "Finder Earn" adlı ürünün, Avustralya Şirketler Yasası'nın 9. maddesi kapsamında bir borç senedi olarak kabul edilip edilmediği konusuna odaklanıyordu. Mahkeme, gün içinde verdiği kararında, bu ürünün söz konusu yasal tanıma uymadığı sonucuna vararak davayı reddetti ve düzenleyici kurumun dava masraflarını karşılamasına hükmetti.

Finder Wallet'a karşı Aralık 2022'de başlatılan dava, Şubat 2022 ile Kasım 2022 arasında tüketicilere sunulan Finder Earn ürününün, lisanssız faaliyet göstermek ve riskler hakkında yetersiz bilgilendirme yapmak iddialarıyla açılmıştı. Finder Wallet'ın küresel CEO'su ve kurucu ortağı Frank Restuccia, mahkemenin kararının firma olarak düzenleyici yükümlülüklere uygun hareket ettiklerini doğruladığını belirten bir blog yazısında duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şirket ayrıca, müşterilerine sunulan Earn ürününün Kasım 2022'de sonlandırıldığını ve müşterilerin sermayelerinin tamamının iade edildiğini açıkladı.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu'nun (ASIC) icra ve uyumdan sorumlu icra direktörü Tim Mullaly ise, ürünün uygun bir lisans ya da yetki olmaksızın sunulduğunu ve bu nedenle önemli tüketici korumalarından yoksun olduğunu düşündükleri için davayı takip ettiklerini belirtti. ASIC, mahkemenin kararını "dikkatle değerlendireceğini" ve itiraz için kendilerine tanınan 28 günlük süreyi göz önünde bulunduracağını ifade etti. Bu dava, finansal düzenlemeler ve kripto para birimi sektörü arasındaki etkileşimler açısından dikkate değer bir örnek teşkil etmektedir.