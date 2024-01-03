Çin Büyükelçiliği, ABD'deki Öğrencilere Sanal Rehin Alma Uyarısı Yaptı

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, ABD'deki vatandaşlarına, özellikle de öğrencilere "sanal rehin almaya" karşı uyanık olmaları uyarısı yaptı.

Büyükelçiliğin açıklaması, kayıp olduğu bildirilen 17 yaşındaki Çinli öğrenci Kai Zhuang'ın, 31 Aralık'ta Utah eyaletindeki ıssız bir yerde, bulunmasından sonra yapıldı.

Kai'nin anne ve babası, okuduğu okulun yetkililerine kendilerinden fidye istendiğini ve oğullarının kaçırıldığını gösteren bir fotoğrafının gönderildiğini söyledi.

Kai Zhuang bir çadırın içinde "çok üşümüş ve korkmuş" bir halde bulundu.

Polise göre, sanal rehin alma kurbanları, zanlılar yanlarında olmasa bile, kendilerini izole etmeye ve hatta rehin tutuluyorlarmış gibi gösteren kendi fotoğraflarını çekmeye ikna ediliyor. Zanlılar kurbanlarını, Facetime ya da Skype üzerinden gözlemliyorlar.

Daha sonra, hem kurban hem de aileleri, denilenleri yapmamaları durumunda zarar göreceklerine ikna ediliyorlar.

Polis, Kai'nin ailesinin Çin'deki banka hesaplarına 80 bin dolar fidye ödemesi yaptıklarını belirtti.

Sanal rehin alma nedir?

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'a göre, kolluk güçleri en az 20 yıldır 'sanal rehin alma' olaylarını biliyor.

Birçok şekilde yapılabiliyor ama daima kurbanlar, şiddet ya da ölüm tehlikesi altında olduğuna inandıkları bir sevdiklerinin serbest kalması için fidye ödemeye zorlanıyorlar.

FBI "geleneksel" rehin alma olaylarının tersine, sanal rehin alma vakalarında kimsenin gerçekten kaçırılmadığını söylüyor. Bunun yerine hile ve tehditlerle, kurbanlar olayın ortaya çıkmasından önce hızla fidye ödemeye zorlanıyorlar.

Çinli öğrenciler nerelerde hedef alınıyor?

Polis güçlerine göre, Batılı ülkelerde okuyan Çinli öğrenciler sanal rehin alma vakalarında hedef alınıyor.

Eylül 2023'te İngiltere'deki Güney Yorkshire bölgesi emniyetinin Sahtecilik Koordinasyon Ekibi, ülkenin kuzeyindeki Sheffield kentinde öğrenim gören yabancı öğrencilere bir uyarı yapmıştı.

Uyarıda, dolandırıcıların genelde İngiltere'de okuyan Çinli öğrencileri hedef aldığına dikkat çekilmişti.

Buna göre kurban, Çin Büyükelçiliği, Göç İdaresi, Çin Polisi ya da posta idaresinden olduğunu iddia eden bir dolandırıcı tarafından aranıyor.

Uluslararası bir suç şebekesini araştırdıklarını ve kurbanın Çin'e büyük miktarlarda para yollaması gerektiğini iddia ediyorlar.

Kurbanın kendileriyle işbirliği yapması için tehditte bulunuyorlar ve başka kimseye anlatmamasını istiyorlar.

Avustralya'daki New South Wales (NSW) eyaleti polisi, Ekim 2023'te "sanal rehin alma" dolandırıcılıklarının giderek daha sofistike bir hale geldiği uyarısında bulundu.

Dedektif, Joseph Doeihi dolandırıcılıkların Çin ana karasında tezgahlandığını söyledi.

Dolandırıcılar, kurbanı kandırıp Çinli bir yetkili rolü oynamaya da ikna edip, başka bir kurbana da yaklaşıyorlar.

Douehi "Bu dolandırıcılıklarda, kurbanlar eyaletler arası seyahate zorlanıyorlar. Hatta iş öyle bir hale geldi ki, bazı kurbanlarımızın Tayland ve Kamboçya'ya gitmeye zorlandıklarını da gördük" dedi.

Avusturalya Yayın Kurumu (ABC) NSW Polisine atıfla, sadece ekim ayında 20 ila 23 yaşındaki iki kurbanın Çinli yetkililer olduklarını iddia eden dolandırıcı şebekeleri tarafından hedef alındığını belirtti.

Kurbanlardan yaklaşık 340 bin ABD Doları fidye ödemeleri, aksi takdirde bir suça karıştıkları Çin'e sınır dışı edilecekleri söylendi.

Bir vakada da Sydney'deki 20 yaşındaki bir erkek kendisini kelepçelemeye ikna edildi ve daha sonra Şangay Polisi adına Adelaide ve Victoria'daki başka kurbanlara "resmi belgeler" götürmeye zorlandı.

Aileden 135 bin dolardan fazla fidye istendi, ancak aile reddetti ve NSW polisine ihbarda bulundu.

2020'de NSW polisi en az sekiz "sanal rehin alma" vakası ve 1 milyon 355 bin fidye ödendikten sonra bir uyarı yayımladı.

Nisan 2020'deki bir vakada da, Çinli bir aile Çin polisinden olduğunu söyleyen bir dolandırıcının Sydney'deki kızlarının kaçırıldığını söylemesi üzerine, 200 bin dolardan fazla fidye ödedi.

Soruşturmanın ardından, kadın bir gün sonra evinde güvende bulundu.

Ağustos 2023'te Japan Times gazetesi, bazı Çinli öğrencilerin dolandırıcılar tarafından benzer yöntemlerle tehdit edildiğini yazdı.

Bir vakada, Çinli bir kız öğrencinin ailesi, kızlarının saldırıya uğramış gibi göründüğü bir fotoğraf aldıktan sonra, Çin'deki bir hesaba 42 bin dolardan fazla para yatırdı.

Daha sonra örğncinin, Çin kamu güvenliği yetkilisi olduğunu söyleyen birinden telefon aldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcı, hakkında bir tutuklama emri çıktığını söylemiş ve ailesinin tutuklanmasını önlemesi adına para vermesi için sahte bir kaçırılma hikayesi uydurması gerektiğini belirtmişti.

Polis güçleri, Çinli öğrencilerin aldıkları telefonları kontrol etmelerini, herhangi bir "resmi" talebi, Çin Konsolosluğu'nda teyit etmelerini ve hedef alınmaları durumunda ihbarda bulunmaları çağrısı yapıyor.