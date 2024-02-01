Avustralya Polisi Oyuncak Makinesinde Mahsur Kalan Çocuğu Kurtardı
Avustralya polisi, oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları anların görüntülerini paylaştı. Polis, esprili bir dille yaptığı açıklamada, Ethan ve polisin 1 puan aldığını, oyuncak makinesinin ise 0 puan aldığını belirtti.
Avustralya polisi, dün oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis esprili bir dille yaptığı açıklamada, "Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" dedi.
Avustralya Polisi, Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı. Polis yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı. Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde, Polis'in Ethan'a kurtarıldıktan sonra oyuncak makinesi içerisinden herhangi bir oyuncağı isteyip istemediğini sorduğu anlar yer aldı.