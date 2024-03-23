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Sidney Opera Binası Dünya Saati etkinliği kapsamında karanlığa büründü

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- Sidney Opera Binası 1 saatliğine karanlığa büründü

SİDNEY - Avustralya'da Sidney Opera Binası'nın ışıkları iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen "Dünya Saati" etkinliği çerçevesinde 1 saatliğine kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen "Dünya Saati" etkinliğine Avustralya'da katıldı. Sidney Opera Binası'nın ışıkları iklim krizine ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliği çerçevesinde 1 saatliğine kapatıldı. Bu yıl üst üste 18. kez yerel saatle 20.30'da karanlığa bürünen Opera Binası'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Dünya Saati 2007 yılında Avustralya'da başladı ve o zamandan bu yana dünya çapında 190'dan fazla ülkede milyonlarca insanı içine alarak büyüdü. Opera Binası'nın başlangıcından bu yana katılan simge yapılardan biri olmasından gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. İnsanlar ve gezegen için sağlıklı bir geleceği güvence altına almak için harekete geçmenin sorumluluğu olduğuna değinilen açıklamada, "Bu nedenle toplum liderliğindeki Dünya Saati'ne katılmak günlük yaşamlarında olumlu adımlar atmaya teşvik etmenin yollarından biridir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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