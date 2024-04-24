Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile görüştü. Görüşmede savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE