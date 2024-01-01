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Avustralya'nın Sidney kenti 2024'ü havai fişek gösterisiyle karşıladı

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Avustralya'nın Sidney kenti, 2024'ü görkemli bir havai fişek gösterisiyle karşıladı. Gösteri, Sidney Limanı'nı rengarenk ışıklarla aydınlattı.

ÇEKİM TARİHİ: 1 Ocak 2024

Havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler

Avustralya'nın Sidney kenti, 2024'ü görkemli bir havai fişek gösterisiyle karşıladı. Gösteri, Sidney Limanı'nı rengarenk ışıklarla aydınlattı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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