Avustralya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı

ÇEKİM ZAMANI: 11 Şubat 2024

1. Festival etkinliklerinden çeşitli görüntüler

2. Aslan danslarından çeşitli görüntüler

3. Alışveriş yerlerinin çeşitli görüntüleri

Avustralya'da yaşayan Çinliler Cumartesi günü Ejderha Yılı'nın başlamasıyla birlikte Çin Yeni Yılı kutlamalarına başladı.

Ülkede aslan dansları da dahil olmak üzere çeşitli festival etkinlikleri düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)