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Avustralya'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları Başladı

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Avustralya'da yaşayan Çinliler, Ejderha Yılı'nın başlamasıyla birlikte Çin Yeni Yılı kutlamalarına başladı. Ülkede çeşitli festival etkinlikleri düzenlendi ve aslan dansları sergilendi.

ÇEKİM ZAMANI: 11 Şubat 2024

1. Festival etkinliklerinden çeşitli görüntüler

2. Aslan danslarından çeşitli görüntüler

3. Alışveriş yerlerinin çeşitli görüntüleri

Avustralya'da yaşayan Çinliler Cumartesi günü Ejderha Yılı'nın başlamasıyla birlikte Çin Yeni Yılı kutlamalarına başladı.

Ülkede aslan dansları da dahil olmak üzere çeşitli festival etkinlikleri düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Avustralya Festival Etkinlik Alışveriş Yaşam Güncel Haberler

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