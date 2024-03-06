Canlı yayında kuş saldırısına uğramasına rağmen yayına devam eden spiker takdir topladı

Televizyon haber spikeri Ursula Heger'ın canlı yayında olduğu sırada kafasının üstünde uçan kuş kafasına dokuz kez vurmasına rağmen canlı yayına devam etti.

Avustralya'nın Channel 10 kanalı için muhabirlikyapan Ursula Heger, bir polis memurunu taciz etmekle suçlanan Avustralyalı bir spor yıldızının haberini canlı yayınlamaya çalışıyordu.

Ursula, konuştuğu sırada bir kuş kafasının üzerinden uçarak kafasına dokuz kez vurdu.

Ursula, haberine devam etmeye çalışırken sakin kalmaya çalıştı ve eğilmeye çalışmasına rağmen kuş kafasına vurmaya devam etti.

Videoda, kuşunUrsula'nın, saçını karıştırdığı ve kanatlarını çırparak başını tokatladığı görülüyor.

Videonun tamamında ciddiyetini korumaya çalışan Ursula, ancak sonunda kahkahaya boğuldu.

Ursula saçını düzeltmeye çalışırken kahkaha atmaya devam etti ve "Bu benim hayatımın en saçma anları. Sadece durdum ve izledim" diyor.

Ursula'nın yaşadığı talihsiz olaya rağmen yayına devam etmesi takdir topladı.