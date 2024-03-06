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Canlı yayında kuş saldırısına uğramasına rağmen yayına devam eden spiker takdir topladı

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Avustralya'nın Channel 10 kanalında spiker olan Ursula Heger, canlı yayın sırasında başına uçan bir kuşun saldırısına uğradı. Heger, bir spor yıldızının taciz suçlamaları hakkında haber yaparken kuşun kafasına dokuz kez vurmasına rağmen yayına devam etti. Videoda, kuşun Heger'ın saçını karıştırdığı ve kanatlarını çırparak başını tokatladığı görülüyor. Ancak Heger, bu durum karşısında bile profesyonelliğini korumayı başardı ve sonunda kahkahaya boğuldu.

Televizyon haber spikeri Ursula Heger'ın canlı yayında olduğu sırada kafasının üstünde uçan kuş kafasına dokuz kez vurmasına rağmen canlı yayına devam etti.

Avustralya'nın Channel 10 kanalı için muhabirlikyapan Ursula Heger, bir polis memurunu taciz etmekle suçlanan Avustralyalı bir spor yıldızının haberini canlı yayınlamaya çalışıyordu.

Ursula, konuştuğu sırada bir kuş kafasının üzerinden uçarak kafasına dokuz kez vurdu.

Ursula, haberine devam etmeye çalışırken sakin kalmaya çalıştı ve eğilmeye çalışmasına rağmen kuş kafasına vurmaya devam etti.

Videoda, kuşunUrsula'nın, saçını karıştırdığı ve kanatlarını çırparak başını tokatladığı görülüyor.

Videonun tamamında ciddiyetini korumaya çalışan Ursula, ancak sonunda kahkahaya boğuldu.

Ursula saçını düzeltmeye çalışırken kahkaha atmaya devam etti ve "Bu benim hayatımın en saçma anları. Sadece durdum ve izledim" diyor.

Ursula'nın yaşadığı talihsiz olaya rağmen yayına devam etmesi takdir topladı.

Canlı yayında kuş saldırısına uğramasına rağmen yayına devam eden spiker takdir topladı

Canlı yayında kuş saldırısına uğramasına rağmen yayına devam eden spiker takdir topladı

Canlı yayında kuş saldırısına uğramasına rağmen yayına devam eden spiker takdir topladı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Avustralya Televizyon 3.Sayfa Medya Dünya Haberler

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