Avustralya'da palyaço maskeli hırsız aranıyor

Avustralya polisi, 29 Aralık'ta bir markete palyaço maskesiyle girerek hırsızlık yapan kişinin kamera görüntülerini paylaşarak hala arandığını duyurdu.

Olay, 29 Aralık'ta ülkenin Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde meydana geldi. Avustralya polisinden dün gece yapılan açıklamada, palyaço maskesi takan şüphelinin, markete girerek para çaldığı ifade edildi. Polis, görüntüleri de paylaşarak yaptığı açıklamada, "29 Aralık Saat 19.30 sularında palyaço maskesi takan bir adam Cavendish Road üzerindeki işyerine girerek nakit para talep etmiş, ardından da bir çalışanı silaha benzer bir objeyle tehdit etmiştir. Şüpheli olay yerinden bir miktar nakit para ile yaya olarak ayrılmıştır. Olay sırasında çalışan zarar görmemiştir. Şüphelinin ince yapılı ve uzun siyah saçlı olduğu, palyaço maskesi taktığı, kazak ve mavi ayakkabılar giydiği, ayrıca siyah bir sırt çantası taşıdığı belirtilmiştir. Soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgisi olan herkesin polisle irtibata geçmesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.