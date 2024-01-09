Avustralya'da Şirketlerin Maaş Farkları Yayımlanacak

ÇEKİM TARİHİ: 8 Ocak 2024

Erkek ve kadın çalışanların çeşitli görüntüleri

Avustralya hükümeti, gelir eşitliğini iyileştirmek amacıyla büyük şirketlerin kadın ve erkek çalışanlarına ödediği maaşlar arasındaki farkı ifşa edecek.

Ücret şeffaflığını ve kadınların işgücüne katılımını iyileştirmeyi amaçlayan yasa uyarınca, 27 Şubat'tan itibaren Avustralya'da 100'den fazla çalışanı bulunan her şirkette kadın ve erkek çalışanların maaşları arasındaki farklar çevrimiçi olarak yayımlanacak.

Avustralian Associated Press (AAP) haber ajansına konuşan Avustralya Kadınlar Bakanı ve Maliye Bakanı Katy Gallagher, söz konusu hamleyle şirketlerin bu konuda mesul tutulmuş olacağını kaydetti.

Avustralya'da hükümete bağlı İşyerinde Cinsiyet Eşitliği Kurumu'nun (WGEA) Kasım ayında yayımladığı verilere göre, 2022'de yüzde 22,8 olan cinsiyete dayalı ücret farkı 2023'te yüzde 21,7'ye geriledi.

Verilere göre 2023 yılında kadınlar, erkek çalışanlara kıyasla ortalama 26.393 Avustralya doları (17.720 ABD doları) daha az kazandı.

Gallagher, hükümetin, şirketlerin verilerini yayımlayarak bu farkın azaltılmasını teşvik etmeyi umduğunu söyledi.

WGEA, 2023'te Avustralya'daki işverenlerin dörtte üçünün erkek çalışanlar lehine yüzde 5'i aşkın maaş farkı uyguladığını tespit etti.

WGEA'ya göre tüm yönetici pozisyonlarının yüzde 42'si kadınlardan oluşurken, bu sayı 2022'de yüzde 41 idi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kanberra'dan bildiriyor. (XHTV)