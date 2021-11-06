AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN KİŞİYE TÜRKKAN'DAN KÜFÜR- EK - Haberler
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AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN KİŞİYE TÜRKKAN'DAN KÜFÜR- EK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi.

BİNGÖL (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, halkla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuşması kameralar tarafından kaydedildi.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle Bingöl'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, kendisini karşılayan partililerle birlikte davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Akşener, taleplerini dinlediği esnaf ve halkla sohbet etti. Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini söyledi.

AKŞENER'E HDP İLE YAKINLIK TEPKİSİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfürlü konuştu. Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen kişi, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN KİŞİYE TÜRKKAN'DAN KÜFÜR- EK

AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN KİŞİYE TÜRKKAN'DAN KÜFÜR- EK

AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN KİŞİYE TÜRKKAN'DAN KÜFÜR- EK

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