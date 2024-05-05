Bingöl'de Otomobilin Ata Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı
Bingöl-Sancak beldesi kara yolunda meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki otomobilin yola aniden çıkan ata çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti ve araçtaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada at da hayatını kaybetti.
Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.
Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.