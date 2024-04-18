Bingöl'de mahsur kalan 4 vatandaş kurtarıldı

Bingöl merkeze bağlı bir köyün dağlık alanında mahsur kalan 4 vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Bingöl merkeze bağlı Yelesen köyünde meydana geldi. Doğa yürüyüşü yaptıkları sırada dağlık bir alanda mahsur kalan 4 vatandaş, durumu jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL