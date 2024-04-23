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Bingöl'de Bedensel Engellilere Akülü Sandalye Hediye Edildi

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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bedensel engelli 1'i çocuk 3 kişiye akülü sandalye hediye edildi.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bedensel engelli 1'i çocuk 3 kişiye akülü sandalye hediye edildi.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, akülü sandalye ihtiyacı bulunan 3 bedensel engelliye destek sağlamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan'ın koordinesinde yapılan çalışma sonucu 1'i çocuk 3 kişiye akülü sandalye alındı. Kent Park'ta İl Emniyet Müdürü Orhan'ın katılımıyla düzenlenen programda tekerlekli sandalyeler engelli bireylere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hediye edildi.

Çocuk ve gençlerle sohbet eden Orhan, her zaman kendilerine destek vereceklerini iletti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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