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Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı

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Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.T. ve R.T. isimli hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, ekipler, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 17 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ile 18 yıl ceza alan R.T'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Bingöl Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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