Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.T. ve R.T. isimli hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığında yapılan açıklamaya göre, ekipler, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 17 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T. ile 18 yıl ceza alan R.T'yi yakaladı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.