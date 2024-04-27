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Bingöl'de dron destekli trafik denetimleri sürüyor

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde trafik denetimlerine devam ediyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde yapılan denetimlerde, vatandaşlar emniyet kemeri ve hız konusunda uyarılıyor.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik denetimleri devam ediyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, kent merkezinde trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimler yapan ekipler, vatandaşlar emniyet kemeri ve hız konusunda da uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde; hem trafik güvenliği hem de vatandaşlarımızın can güvenliği için trafik polislerimiz drone desteği ile denetim ve uygulamalarına aralıksız devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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